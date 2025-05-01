İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşler, 1999'da ölen anneleri Carolyn Jackson'ın "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü.

Kasım Pırlant hakkında araştırma yapan Jackson kardeşler, babalarını bulup İzmir'e Pırlant'ın yanına geldi, beraber fotoğraf çektirdi. Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a babalık davası açtı. İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testi sonucu Kasım Pırlant'ın Jackson kardeşlerin yüzde 99.9 babası olduğu belirlendi.