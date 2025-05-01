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İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant'ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

İzmir'de iki buçuk yıl önce hayatını kaybeden ünlü emlakçı Kasım Pırlant'ın mirasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD vatandaşı Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41), DNA testiyle Pırlant'ın çocukları olduklarını kanıtladıktan sonra, miras haklarını almak üzere hukuki mücadele başlattı. Ancak kardeşler, Pırlant'ın ölümünden önce iki önemli şirketin yönetimini eski eşi Tülay Pırlant'a devrettiği belgelerdeki imzaların sahte olduğunu iddia etti. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, söz konusu imzaların sahte olduğunu tespit etti.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi:

İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşler, 1999'da ölen anneleri Carolyn Jackson'ın "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü.

Kasım Pırlant hakkında araştırma yapan Jackson kardeşler, babalarını bulup İzmir'e Pırlant'ın yanına geldi, beraber fotoğraf çektirdi. Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a babalık davası açtı. İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testi sonucu Kasım Pırlant'ın Jackson kardeşlerin yüzde 99.9 babası olduğu belirlendi.

İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

Dava devam ederken, Kasım Pırlant 2.5 yıl önce 69 yaşındaki kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Pırlant, kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

SERVETİNİ ESKİ EŞİNE BIRAKTI

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından önce yazdığı vasiyetnameyle Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, bankalar hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktı.

İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI SÜRERKEN, YENİ GELİŞME YAŞANDI

Kasım Pırlant ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla eski eşi Tülay Pırlant'a 38 milyon lira değerindeki Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini devretti. Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerine İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kondu. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti Ege-Cmc Gayrimenkul şirketinin yönetim kurulu başkanlığını eski eşi Tülay Pırlant'a devreden Kasım Pırlant'ın imzaladığı belgeler tek tek incelendi.

İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

BİLİRKİŞİ HEYETİ İMZALARIN SAHTE OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Yapılan incelemede Kasım Pırlant'ın imzasının sahte olduğu anlaşıldı. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. ABD'li kardeşler avukatları aracılığıyla sahte imzayla devredilen Ege-Cmc Gayrimenkul şirketine kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme emlak kralının şirketiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar verecek.

İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant’ın mirasında şok: İmzalar sahte çıktı

KASIM PIRLANT KİMDİR?
İzmirli iş insanı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başladı.Daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla dünyanın sayılı zenginleri arasına girdi.Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı.

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