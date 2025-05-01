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Haberler İzmir Katillerin korkulu rüyası Dedektif Kamil

Katillerin korkulu rüyası Dedektif Kamil

FATİH ŞENDİL ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Katillerin korkulu rüyası Dedektif Kamil

1995 yılında Gümüşhane'de polis memuru olarak göreve başlayan Kamil Sarı, İzmir'de 21 yıl aralıksız çalıştığı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki görevinden emekli oldu.

5 BİN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

BU süre içinde 5 bine yakın cinayet vakasının aydınlatılmasını sağlayan Sarı, bir tek İsveç ve Türkiye'de gayrimenkul zengini olan Hüsnü ve Atiye Civan çiftinin katillerini yakalayamadı.

Katillerin korkulu rüyası Dedektif Kamil

Kamil Sarı, karşılaştığı en soğukkanlı katilin 10 yıl önce Balçova'da ablasını 136 parçaya ayırıp, yeğeninin boğazını kesen kişi olduğunu söyledi.

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