Ölçümler umut verdi! Körfez nefes almaya başladı

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü tarafından geçen yıl aralık ve 2025 Mart aylarında İzmir Körfez'inden alınan deniz suyu örneklerinin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Suzer, "2024'te yapılan ölçümlerde yaz sıcaklıklarının yüksek olması, rüzgarların az olması, düşük oksijen satürasyonu ve körfezin sığ olmasına bağlı olarak endüstriyel ve evsel kirlilik baskısı altında olan İç Körfez'de yüksek amonyak değerleri ölçüldü, balık ölümleri gerçekleşti ve oksijen seviyesi oldukça düşüktü. Ancak mart ayındaki yeni ölçümlerde amonyak seviyeleri normal düzeye döndü ve çözünmüş oksijen litre başına 6 miligram seviyelerinde ölçüldü" diye konuştu.

'YENİDEN YAŞANABİLİR'

Besin elementlerinin suya karışmasına bağlı olarak plankton patlamalarının olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Suzer, "Büyük ihtimal 2025 yaz dönemini yine yüksek bir sıcaklık ile geçireceğiz. Bu nedenle plankton patlamaları yaşanabilir. Şu sıra iyi bir gelişme olarak Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. Faz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. 2000 yıllarında İzmir'de büyük kanal projesi devreye girdikten 2 ve 3 yıl içinde bir iyileşme söz konusu olmuştu. Olumlu etkileri 2 veya 3 yıl sonra almaya başlarız" dedi.

'EKOLOJİK DEĞİŞİMLER'

PROF. Dr. Suzer, "Şu an bir ay önceki değerlerde amonyak seviyelerimiz düşük, bu şekilde ilerlerse iyileşme olur. Çünkü İzmir Körfezi'nde çok fazla değişkenler var. Bu nedenle su hareketleri de yavaş, bu tür ekolojik değişimlere sebep oluyor. İyi bir arıtma sistemiyle körfezde yaşanan sorunların önüne geçebileceğini düşünüyorum" dedi.