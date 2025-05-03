Konak Belediyesi işçileri tam gün iş bıraktı

İZMİR'İN Konak Belediyesi'nde MER-BEL'e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bin 500 MER-BEL işçisi tam gün iş bıraktı. Belediye yüzde 20 zam ile günlük 240 liralık yemek, aylık 435 liralık yakacak, 3 bin 76 liralık bayram ücreti, aylık 7 bin 680 liralık gıda yardımı ve 60 günlük ikramiye önerdi ancak teklif kabul edilmedi. Anlaşmazlık nedeniyle bin 500 işçi tam gün iş bırakma kararı aldı. Belediye binası önünde toplanan işçiler, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, 7 Mayıs'ta greve çıkacaklarını açıkladı.