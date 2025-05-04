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İzmir'de Acımasızlara operasyon!

Kendilerini ‘Acımasızlar’ diye tanıtan ve bir süredir İzmir’de dehşet saçan çeteye ağır darbe vuruldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, değişik adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, kaçırdıkları kişileri işkenceler yaparak paralarını gasp eden, evleri kurşunlayıp molotofkokteyli atan 10 çete üyesini yakaladı.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de Acımasızlara operasyon!

EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR

İzmir'de güvenlik güçleri silahlı organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtarak korku ve dehşet saçan, alıkoydukları kişileri darp ederek paralarını gasp eden, evleri kurşunlayıp, molotofkokteyli atan çeteye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

İzmir’de Acımasızlara operasyon!

Kendilerini sözde uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şahısların, 'uyuşturucu kullanmak' ve 'uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Uzun süren çalışmalar sonucunda uyuşturucu, nitelikli yağma, silahla tehdit, hürriyetten yoksun kılma ve yakarak mala zarar verme gibi birçok suçtan kaydı bulunan 12 zanlının kimlikleri belirlendi. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerden 10'u yakalandı.

İzmir’de Acımasızlara operasyon!

Çeteye eleman kazandırmak amacıyla küçük çocuklara silah eğitimi veren şüphelilerden E.B ve İ.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İzmir’de Acımasızlara operasyon!

Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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