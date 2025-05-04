İzmir’de Acımasızlara operasyon!

EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR

İzmir'de güvenlik güçleri silahlı organize suç örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtarak korku ve dehşet saçan, alıkoydukları kişileri darp ederek paralarını gasp eden, evleri kurşunlayıp, molotofkokteyli atan çeteye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kendilerini sözde uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şahısların, 'uyuşturucu kullanmak' ve 'uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Uzun süren çalışmalar sonucunda uyuşturucu, nitelikli yağma, silahla tehdit, hürriyetten yoksun kılma ve yakarak mala zarar verme gibi birçok suçtan kaydı bulunan 12 zanlının kimlikleri belirlendi. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerden 10'u yakalandı.

Çeteye eleman kazandırmak amacıyla küçük çocuklara silah eğitimi veren şüphelilerden E.B ve İ.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.