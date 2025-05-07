Urla’nın parası hizmet yerine faize gidiyor

Urla Belediyesi'nin '2024 Yılı Faaliyet Raporu'nda belediyenin mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde 100'den fazla arttığı, personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan personel giderlerinin yıllık yüzde 40'lık yasal sınırı aştığı, belediye şirketi URİT'in 2023 yılında dönemi 280 bin lira zararla kapatırken, geçen yıl 1 milyon 162 bin lira zarar ettiği, planlanan ve gerçekleşen bütçe arasında sapmalar olduğu ortaya çıktı.

Belediye şirketi URİT'in 2023 ve 2024 yıllarını büyük zararlarla kapattığı kaydedildi.

"BECERİKSİZLİĞİ GİZLİYOR"

Urla Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, faaliyet raporunu eleştirerek son yerel seçimlerde yüzde 70'in üzerinde oy alıp Urla Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li yönetemediğini savundu. Raporun yönetimin beceriksizliğini gizlemeye çalıştığı bir evrak yığını olduğunu öne süren Arslan, "Belediyenin mali durumu kötü. Urla Belediyesi'nin faiz giderlerinin 3 milyon TL'den 11 milyon TL'ye çıkmış. Bu, Urlalının parası hizmete değil, faize akıtılmış demektir. Belediye, kendi bütçesini yönetememiş, beceriksizliğinin faturasını vatandaşın sırtına yüklemiştir" ifadelerini kullandı.

Belediyenin mal ve hizmet alım giderlerinin yüzde 100'ün üzerinde arttığının altını çizen Arslan, "Bu, kontrolsüz harcamanın açık itirafıdır. Bu artışın arkasında neyin olduğu açıklanmıyor. Belediye iştiraki Urla İnşaat Turizm İnsan Kaynakları Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi (URİT) üzerinden yapılan istihdam ve ödemeler şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Şeffaflık nerede? Bu şirkete ne kadar ödeme yapıldı? Toplam giderler 132 milyon TL'den 278 milyon TL'ye fırladı. Bu iki katına çıkan bütçeyle Urla'da ne değişti? Vatandaşın hayatında ne kolaylaştı?" diye konuştu. Arslan, belediye şirketi URİT'in 2023 yılında dönemi 280 bin lira zararla kapatırken, geçen yıl 1 milyon 162 bin lira zarar ettiğini, planlanan ve gerçekleşen bütçe arasında sapmalar olduğunu da sözlerine ekledi.

"YÖNETİMİN ZAAFİYETİDİR"

Bütçedeki personel giderlerinin yüzde 40'ı aştığı, yeni personel alımlarına da devam edildiğini aktaran Arslan, "Personel giderlerinin arttığı bir dönemde, hala alım yapılması kamu kaynaklarının pervasızca harcandığını gösteriyor. Eğlence vergisi tahsilatı, Urla gibi bir kent için komik bir rakam. Ya takip yapılmamıştır ya da birileri bilerek görmezden gelmiştir. Her iki durum da ağır bir yönetim zaafıdır. Belediyeye ait taşınmazlar ihale edilmek yerine keyfi şekilde kullandırılmaktadır" dedi.

Öte yandan belediye şirketi URİT'e ait araçların herhangi bir ihale süreci ya da resmi sözleşme olmaksızın diğer belediye birimlerine tahsis edildiği iddia edildi. Söz konusu araçların müdürler tarafından makam aracı olarak kullanıldığı ve akaryakıt giderlerinin ise doğrudan belediye bütçesinden karşılandığı öne sürüldü.