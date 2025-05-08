İki aşık ölü bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde, besicilikle uğraşan Murat Paçalı (45) ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi. Dün saat 13.00 sıralarında Bergama'nın kırsal Zağnos Mahallesi, Bergama Caddesi'ndeki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EŞİ DE YAŞAMINA SON VERMİŞ

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiğini öğrenildi.