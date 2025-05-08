Konak Belediyesi grev süresince çöp toplamayacak

Konak Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, işçiler dün greve başladı. Başta ana hizmet binası, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere tüm belediye birimlerine "Bu İş Yerinde Grev Vardır" pankartı asıldı. Yaklaşık bin 500 civarında işçi greve çıkarken ilçede başta temizlik ve fen işleri olmak üzere belediye hizmetleri durdu. Konak Belediyesi'nde grevin başlaması sebebiyle, belediye tarafından yapılan açıklamada sendikanın en düşük 52 bin 900 bin TL maaş teklifini reddettiğini duyuruldu ve vatandaşlar çöpler konusunda uyarıldı. Açıklamada "Bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız; mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır" denildi.