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Haberler İzmir İzmir'de ceviz bahçesinden tarih fışkırdı!

İzmir'de ceviz bahçesinden tarih fışkırdı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde bir ceviz bahçesinde toprak işlenirken şans eseri Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu. Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.

Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti. Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi. Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

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