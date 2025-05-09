İZSU duyurdu: İzmir’in o ilçelerinde saatler süren su kesintisi 9 Mayıs Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri....
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte 9 Mayıs Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri....
BAYRAKLI ONUR
09.05.2025 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI KÖRFEZ
09.05.2025 saat 09:43 ile 10:43 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA TURABEY
09.05.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, DOĞANAY, ESENLİK, KAZIM KARABEKİR, REİS
09.05.2025 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET
09.05.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, KIR, SÜLEYMANLI, YAYLA
09.05.2025 saat 08:02 ile 11:02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BAYIRLI, ÇAĞLAYAN, ÇAMYAYLA, DOLAYLAR, GÖLCÜK, HORZUM, KERPİÇLİK, MURSALLI, OĞUZLAR 09.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.