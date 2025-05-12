Diyanet Eğitim Merkezi Tire’de kalmalı”

AK Parti eski Tire Belediye Başkanı Mehmet Sıtkı İçelli, Diyanet Eğitim Merkezi'nin ilçeden taşınacağı yönündeki çeşitli duyumlar aldığını belirtti.

İçelli, "Tire, Aydınoğlu beyliği ve Osmanlı döneminden bu yana medreseler kentidir, Diyanet Eğitim Merkezi burada kalmalıdır. Bu merkezin ilçede kalması tarihsel ve toplumsal bir gerekliliktir. İlçemiz, bin yılı aşkın bir süredir dini eğitime ev sahipliği yapıyor. Bu derin miras görmezden gelinemez. Konu detaylı olarak düzenlenecek bir sempozyumda ele alınabilir. Merkez tarihi kimliğiyle uyumlu olarak Tire'de kalmalı" diye konuştu.