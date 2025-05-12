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Haberler İzmir SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik yaşanacak planı elektrik kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 12 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

12:00 - 13:30
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Çiçekli

09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir

SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç

09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ataköy
Çamönü

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere
Kayaköy
Sekiköy

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