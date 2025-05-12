SON DAKİKA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 MAYIS PAZARTESİ

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 12 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli
Kalabak
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
12:00 - 13:30
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Çiçekli
09:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir
09:30 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç
09:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ataköy
Çamönü
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yusufdere
Kayaköy
Sekiköy