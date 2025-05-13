  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir ‘Ülkemiz için tarihi fırsat’

‘Ülkemiz için tarihi fırsat’

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

‘Ülkemiz için tarihi fırsat’

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de 6 yıl önce yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'de yaşayan babası Mehmet Çubukçu Yeni Asır'a konuştu.

‘Ülkemiz için tarihi fırsat’

Muhammed Cihangir Çubukçu

Çubukçu, PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Şimdiye kadar on binlerce şehit verdik. Analar, babalar, evlatlar, eşler, kardeşler ağladı. Bundan sonra silahların bırakılması, teslim edilmesi ve örgütün feshini açıklaması çok önemli. Bundan sonrası büyük resme bakarsanız, Türkiye için önemli bir gün. Bir şehit babası olarak daha ne isterim ki? Tabii ki terörsüz Türkiye, terörsüz gelecek" ifadelerini kullandı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA