‘Ülkemiz için tarihi fırsat’

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de 6 yıl önce yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'de yaşayan babası Mehmet Çubukçu Yeni Asır'a konuştu.

Muhammed Cihangir Çubukçu

Çubukçu, PKK'nın fesih kararıyla ilgili, "Şimdiye kadar on binlerce şehit verdik. Analar, babalar, evlatlar, eşler, kardeşler ağladı. Bundan sonra silahların bırakılması, teslim edilmesi ve örgütün feshini açıklaması çok önemli. Bundan sonrası büyük resme bakarsanız, Türkiye için önemli bir gün. Bir şehit babası olarak daha ne isterim ki? Tabii ki terörsüz Türkiye, terörsüz gelecek" ifadelerini kullandı