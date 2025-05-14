İzmir'de maaş krizi! Karabağlar Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı

Diğer yandan Başkan Kınay'ın sendikayı hedef alan açıklamalarına ise Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube'den yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Belediye yönetiminin değerlendirmesinde bir aylık gecikme gibi açıklama yapılmış olup alacaklarımız Mart ayından bugüne kadar devam etmiştir, geriye dönük alacaklarımız ödenmemiştir. Belediye Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş aylardan kalan alacakların 12 Mayıs'a kadar ödeneceği söylenmesine rağmen sözün yerine gelmemesinden kaynaklı iş durdurma kararı alınmıştır" denildi.

DİĞER