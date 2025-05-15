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Haberler İzmir Gıda teröristleri bunu da yaptı! İzmir'de 7 ton bozuk peyniri vatandaşa yedireceklerdi

Gıda teröristleri bunu da yaptı! İzmir'de 7 ton bozuk peyniri vatandaşa yedireceklerdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde ihbar üzerine iki ayrı soğuk hava deposunda baskın yapan ekipler 7 ton 12 kilo tarihi geçmiş bozuk süt ürünü ele geçirdi.

İHA

Giriş Tarihi:

Gıda teröristleri bunu da yaptı! İzmir’de 7 ton bozuk peyniri vatandaşa yedireceklerdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine tarihi geçmiş, bozuk ürünlerin istiflendiği şüphesiyle iki ayrı depoda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde depolarda yüksek miktarda küflenmiş veya küflenmeye yüz tutmuş tarihi geçmiş ürün olduğu tespit edildi.

Gıda teröristleri bunu da yaptı! İzmir’de 7 ton bozuk peyniri vatandaşa yedireceklerdi

Depolardaki kontrollerde toplam 7 ton 12 kilogram peynir ve peynir benzeri ürün ele geçirildi. Muhafaza altına alınan ürünler, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.

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