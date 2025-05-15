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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran

09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Dernekli

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kıranlı
Karaveliler

13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
İnkılap

10:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy

10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

12:00 - 18:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet

09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Gülyaka

09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip

11:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mustafa Kemal

09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Karabulu

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe

09:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Develi

17:00 - 20:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan

10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

11:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
İçmeler
Camiatik
Naipli
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