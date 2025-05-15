İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 MAYIS PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 15 Mayıs Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
09:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
09:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Dernekli
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Kıranlı
Karaveliler
13:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
10:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy
10:00 - 16:00
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak
12:00 - 18:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
09:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Bozyaka
Gülyaka
09:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Saip
11:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Mustafa Kemal
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak
Karabulu
10:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Çınartepe
09:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Develi
17:00 - 20:00
MENEMEN / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Mimar Sinan
10:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
11:00 - 14:00
URLA / İZMİR
Kuşçular
İçmeler
Camiatik
Naipli
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