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İzmir'de korkuç olay! Su kuyusuba düşen hurdacı boğularak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, boşaltılan bir binanın bahçesine demir toplamak için gelen 36 yaşındaki hurdacı Murat Yılmaz düştüğü su kuyusunda boğaşarak hayatını kaybetti.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de korkuç olay! Su kuyusuba düşen hurdacı boğularak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu.

Manavkuyu Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde yıkım kararı sonrası boşaltılan 9 katlı binanın bahçesine arkadaşlarıyla gelen hurdacı Murat Yılmaz (36), demir topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yılmaz'ı düştüğü yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkardı.

Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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