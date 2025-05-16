Dünyaca ünlü binalara deprem simülasyonu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, İzmir'de simgeleşmiş yapıları inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. İzmir'deki Konak Camii, Hilton Oteli ve Toprak Mahsulleri Ofisi binaları gibi birçok simge yapının üç boyutlu ölçümlerini yapan gençler, hazırladıkları maketlerin altına 'sarsma tablosu' tasarlayarak yapıların herhangi bir depremdeki davranışını gösterdi. Profesyonel bir mühendis ve mimar gibi binaları titizlikle inceleyen İEÜ'lü gençler, çalışmalarını rapor haline getirerek akademisyenlerine sundu.