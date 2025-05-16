  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir Dünyaca ünlü binalara deprem simülasyonu

Dünyaca ünlü binalara deprem simülasyonu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dünyaca ünlü binalara deprem simülasyonu
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri, İzmir'de simgeleşmiş yapıları inceleyerek deprem simülasyonu gerçekleştirdi. İzmir'deki Konak Camii, Hilton Oteli ve Toprak Mahsulleri Ofisi binaları gibi birçok simge yapının üç boyutlu ölçümlerini yapan gençler, hazırladıkları maketlerin altına 'sarsma tablosu' tasarlayarak yapıların herhangi bir depremdeki davranışını gösterdi. Profesyonel bir mühendis ve mimar gibi binaları titizlikle inceleyen İEÜ'lü gençler, çalışmalarını rapor haline getirerek akademisyenlerine sundu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA