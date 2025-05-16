İzmirli sağlık çalışanları afetlerde yardıma koşacak

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, güvenlik görevlisi ve yardımcı sağlık personeli 33 sağlık çalışanı afetlerde afetzedelerin yardımına koşacak. Enkazlarda kesici aletleri kullanmak başta olmak üzere arama, kurtarma, ilk yardım konusunda zorlu eğitimlerden geçen gönüllüler, AFAD'ın akreditasyon sınavında da başarılı oldu. Mesailerinde hastaların sağlığı için mücadele eden çalışanlar, afet zamanlarında AFAD'ın vereceği görevlerde hayat kurtarmak için çabalayacak.