İzmir’de korkutan görüntü! Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlamasına katıldılar

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yurt genelinde kutlandı.

İzmir'deki kutlamalarda ise kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyledi. Ancak kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde yürüyen 2 taraftar dikkat çekti.

Kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki taraftarların ellerindeki döner bıçağını sallayarak kutlamalara gittiği cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yaya girişine kapalı tünelde otomobillerden inen taraftarlar ile yürüyen taraftarlar yer alıyor. Yürüyen taraftarlar arasında bulunan 2 maganda ise bellerinde bulanan döner bıçağını ve başka bir bı��ağı çıkartarak sağa sola sallarken görüntülendi.