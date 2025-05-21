İzmir Foça’da feci olay! Bahçe sınırı yüzünden komşusunu öldürdü intihar etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Foça'daki olay önceki gece Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile 63 yaşındaki komşusu Adnan Güngör arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, kendisine ait tabancayla komşusu Adnan Güngör'e ateş etti. Adnan Güngör olay yerinde hayatını kaybederken, Nihat Ali Fırat aynı tabancayla intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Adnan Güngör ve Nihat Ali Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.