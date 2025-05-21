Mürselpaşa kazı çalışmaları başladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent trafiğine nefes aldırmak için başlattığı önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nde kazı çalışmaları sürüyor. Gıda Çarşısı'nı demiryolu hattının altından Mürselpaşa Bulvarı'na bağlayacak alt geçit sayesinde Halkapınar'da trafik rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak.

ULAŞIMI ÇOK RAHATLATACAK

MÜRSELPAŞA Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı'ndan kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı'na direkt bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturulacak.

Alt geçit sayesinde özellikle TIR ve yüklü kamyonları kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak. 500 milyon liraya mal olacak çalışmaların ekiplerin 7 gün 24 saat mesaisi ile bu yılın aralık ayında bitirilmesi planlanıyor.