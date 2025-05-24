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İzmir'de su kesintisi olan o ilçeler! 24 Mayıs Cumartesi su kesintisi İzmir' de hangi ilçelerde yaşanıyor

İzmir'de sular mı kesildi? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları İzmir'de yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Mayıs Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'in bugün hangi ilçelerinde su kesintisi olacağı araştırılıyor. İZSU yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...

KİRAZ, SIRIMLI 24.05.2025 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES, ÇUKURALTI 24.05.2025 saat 10:08 ile 12:08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN, VİLLAKENT 24.05.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ, BALABANLI, OVAKENT 24.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE, TOKİ 24.05.2025 saat 07:49 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE, HÜRRİYET 24.05.2025 saat 08:06 ile 12:06 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI, AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK 24.05.2025 saat 09:55 ile 12:56 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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