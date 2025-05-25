İzmir Körfezi şehrin kalbinde bir hançer gibi”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununa dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir şekilde eleştiren Saygılı, "İZSU, 2024 yılında sadece 47 kilometre yağmur suyu ve 127 kilometre kanalizasyon hattı yapabilmiş. Bu hızla devam edilirse, bu ayrıştırma işlemi ancak 50 yılda tamamlanabilir!" dedi.

"25 YILDIR YÖNETİYORSUNUZ"

SAYGILI paylaşımında, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Cemil Tugay'a, 'Körfez bu yıl kokacak mı?' diye sorulduğunda verdiği cevap manidardı: 'Büyük olasılıkla kokmayacak...' Ne demek bu? Bir şehir yöneticisi, halkına temiz bir Körfez sözü veremiyorsa, bu bir yönetim zaafiyeti itirafı değil midir? 25 yıldır İzmir'i yöneten CHP, ne yazık ki bu temel altyapı sorununu çözmekte sınıfta kalmıştır. Her geçen yıl, ağır aksak bir çalışma temposu; her geçen yıl, çözümden biraz daha uzaklaşılan bir İzmir... Sonuç ortada: Körfez hâlâ kirli. Körfez hâlâ kokuyor. Körfez, İzmir'in kalbindeki bir hançer gibi duruyor. Ve bu hançerin sahibi, 25 yıldır bu kenti yöneten zihniyettir!" diye konuştu. Öte yandan Saygılı, Cemil Tugay'ın Buca Onat Tüneli inşaatını ziyareti sırasında hükümetin İzmir'e hizmet etmediği eleştirisine de cevap verdi. Saygılı, "Yaklaşık 10 yıldır bir tüneli bitiremeyen CHP belediyeciliği, şimdi de topu yine hükümete atmaya çalışıyor. Buca Onat Tüneli başladıktan sonra üçüncü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı görevde, tünel hâlâ bitmedi. AK Parti'nin İzmir'e kazandırdığı eserler ortada. Şehrin dört bir yanında, ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime kadar yüzlerce yatırım var" dedi.