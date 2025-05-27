Egeli akademisyenlerden bilim dünyasına katkı

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar danışmanlığında, Dr. Deniz Erdoğan Dereli tarafından yürütülen doktora tez çalışması kapsamında yeni bir denizel omurgasız türü keşfedildi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Bentoloji Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen detaylı taksonomik incelemeler sonucunda, "Spinosphaera latachaeta" türü bilim dünyasına kazandırıldı. Dr. Dereli, "Çalışma, yalnızca yeni bir türün keşfini sunmakla kalmayıp, Türkiye'nin denizel biyoçeşitliliğinin hâlâ büyük ölçüde keşfedilmeyi bekleyen birçok tür barındırdığını göstermektedir" diye konuştu.