Künefe zincirine FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nin güncel yapılanmasına yönelik Antiochia Künefe isimli operasyonun 2. dalgası gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Güncel Yapılanma" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

MASAK RAPORU İNCELENDİ

BU çalışmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde, örgüt adına fon toplayan, sağlayan, ifade ve teşhislerde adı geçen şüphelilerin kimliği belirlendi. Ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelendi. Savcılık tarafından 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Antiochia Künefe isimli operasyonun 2. dalgası yapıldı. İzmir merkezli İstanbul'da 3, Hatay'da 2, Gaziantep'te 2 ve Manisa'da 2 olmak üzere beşinde toplam 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL, 33 Cumhuriyet altını, 2 gr altın, çok sayıda dijital materyal ve dökümana el konuldu. Şüphelilerden 7'sinin yasadışı yollardan yurtdışına çıktığı belirlendi.