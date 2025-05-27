Pehlivan usulü menemen!

İlçenin adıyla özdeşleşen ve ünü Türkiye sınırlarını aşan menemen yemeği ile coğrafi işaret alan İzmir'in Menemen ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve protokol üyeleri ile kolları sıvayıp menemen yaptı. Eşi Filiz Pehlivan ile birlikte soğan, domates ve biber doğrayan Başkan Pehlivan, "Menemen yemeği, her bir malzemesiyle bu coğrafyayı anlatan bir hikâye ve dayanışmadır. Bugün, bizim için özel olan bir gün de hep birlikte Menemen yaptık. Bu sadece bir yemek değil Bu yemek, yumurtasıyla birliktir. Bugün gururla ifade ediyorum ki; İsmini ilçemizden oldu. Bu sadece bir tescil değil, Menemen'in kültürüne, emeğine ve bereketine verilmiş bir takdirdir. Tüm Menemen'e, İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.