Kooperatif mağdurlarından İmamoğlu’na mektup: Sınıfta kaldınız

İŞ İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz ve hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İzBB)yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek veren tutuklu İstanbul eski Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Aslanoğlu'na dayanışma mektubuyla destek vermişti.

YILLARDIR EVSİZ KALDILAR

Şantiye alanında toplanan hak sahipleri, Gaziemir ilçesindeki Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022 yılında başlatılan projenin birinci etabı için belediye iştiraki İZBETON AŞ ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandığını dile getirdi. Konutların 2024 yılı aralık ayında kendilerine teslim edileceğinin söylendiğini hatırlatan mağdur vatandaşlar, buna rağmen hala evlerine kavuşamadıklarını ifade etti.

Şantiye alanında bir araya gelen grup adına konuşan Kooperatif Başkanı Ali Alpyavuz, kooperatif projelerindeki usulsüzlükler yüzünden bütün emeklerini ortaya koyarak girdikleri projelerin tamamlanamadığını kaydetti.

Kooperatif Başkanı Alpyavuz, yaşadıkları mağduriyete rağmen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İzBB ile ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yazdığı "Sevgili Şenol Aslanoğlu Başkanım, büyük adalet mücadelemiz devam ediyor. Dayanışmamız sürecek. Zor günleri birlikte aşacağız. Hasretle kucaklıyorum" ifadelerinin yer aldığı mektubuna tepki gösterdiklerini açıkladı.

MÜCADELENİZ KİMİN İÇİN?

Bu mektuba karşılık İmamoğlu'na kendilerinin yazmış olduğu "5 bin Mağdur Aileden Ekrem İmamoğlu'na Açık Mektup: Başkan, Hangi Adalet? Biz Kiminle Dayanışacağız?" başlıklı mektubu göndereceklerini söyleyen Alpyavuz, yolsuzluk iddiaları nedeniyle yıllardır evsiz kaldıklarını anlattı.

Aslanoğlu, 2 Temmuz'daki yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 bin ailenin her gün çaresizlik içinde beklediğinin altını çizen Alpyavuz, "Her gün derinleşen çaresizliğimiz ve öfkemizle adaleti beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu mağduriyetin baş sorumlularından biri olarak yargılanan tutuklu sanığa kendi el yazısıyla gönderdiği destek mesajını görmenin şokunu ve derin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Sizin adalet mücadeleniz kimin içindir? Evini, arsasını, arabasını, yarım asırlık emeğini ve çocuğunun rızkını bu projeye yatıran biz kooperatif üyelerine reva görülen bu zulüm müdür 'adalet' dediğiniz? Bizimle dayanışmayı hiç düşündünüz mü? Tek bir gün bile yanımızda oldunuz mu? Siz tarafınızı mağdurdan değil, zanlıdan yana seçtiniz. Bizler siyasi kavganızın ya da dostluk mesajlarınızın piyonu değiliz. Evini, emeğini, hayallerini kaybetmiş on binlerce insanız. Biz halkız" diyerek tepkisini dile getirdi.

'EVİME KAVUŞMAK İSTİYORUM'

HAK sahibi mağdurlardan Serap Yıldırım ise emekli olduğunu ve çocuklarının yardımıyla ev almaya çalıştığını belirterek, "Bir an önce evime kavuşmak istiyorum. Bütün ödemelerimi tamamladım. Ne yaptılar bu paraları? Çaldılar. Bizi de dolandırdılar ve şimdi büyük bir yüzsüzlükle bunların yalan olduğunu söylüyorlar. Bütün bunlar çok büyük bir hayal kırıklığı ve utanç verici. Paralarımızı yediler, arabalar kiraladılar, pahalı koltuklar aldılar. Bizim paralarımızı çarçur ettiler" dedi.

Büyükşehir belediyesinin kurumsal kimliğine güvenerek evlerini aldıklarını ifade eden Şerafettin Işık da "Burada açılış yapılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi karşısına alarak 'Ey milletim, ey halkım biz sizi ranta kurban etmeyeceğiz' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bunları söylerken yanında eski belediye başkanı, yeni belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, bütün heyet oradaydı. İnandık, güvendik, paralarımızı verdik. Paralarımız har vuruldu, harman savruldu, çalındı" diye konuştu.