6 aylık ihracatın yarısı 7 gümrük noktasından

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin ocak-haziran döneminde 131 milyar doları aşan ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak 137 gümrük müdürlüğü rol üstlendi. Bu kapsamda en çok ihracat 14,5 milyar dolarla İstanbul'daki Muratbey Gümrük Müdürlüğünde kaydedildi. Burasını yaklaşık 11,2 milyar dolarla İzmir'deki Aliağa Gümrük Müdürlüğü, 10,1 milyar dolarla Kocaeli'ndeki Derince Gümrük Müdürlüğü takip etti. İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 8,7 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirilirken aynı ildeki Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 7,7 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. Böylece 7 gümrük müdürlüğünden 65,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı.