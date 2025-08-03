İzmir’de susuzluğa hazırlık!

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. İZSU Su Kurulu'ndan yapılan bilgilendirmede, 6 Ağustos Çarşamba gününden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi.

BARAJDAN SU GELECEK

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin kitle iletişim araçları ve resmi duyurular yoluyla kamuoyunun bilgisine sunulacağını ifade edildi. Su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine dikkat çekildi. Öte yandan DSİ'den yapılan açıklamaya göre Çeşme'nin su sorunu Karareis Barajı'nın 25 Ağustos'ta su vermeye başlanılacak.

'KESİNTİ KABUL EDİLEMEZ'

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesiyle beraber yaşanan su kesintileri sezon ortasında vatandaşları zor durumda bırakırken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, DSİ tarafından yapımı süren Karareis Barajı'nda incelemelerde bulundu. Çeşme gibi önemli bir turizm merkezinde yaşanan 10 saatlik kesintilerin ve krizin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çankırı, "Yaz sezonunda böyle bir tabloyla vatandaşı mağdur etmek hem ekonomik hem de insani olarak kabul edilemez. Suyu hayat değil de siyaset meselesi haline getiren yerel yönetimden planlı ve sürdürülebilir bir anlayış beklemek hata olurdu. DSİ bugün burada sahada. Baraj inşaatı tüm hızıyla sürüyor. CHP'li belediyeler ise halk susuz kalmışken hükümeti suçlayan açıklamalarda bulunuyor. 1989 yılındaki İstanbul ne ise 2025 yılında İzmir'de aynı kaderi yaşıyor" dedi.