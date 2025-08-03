İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde 19 saatlik su kesintisi 3 Ağustos Pazar

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada, arıza, bakım-onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanacağı bildirildi. Kesintiden etkilenen vatandaşlar ise internette "İzmir'de sular ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde su kesintisi var?", "İZSU su kesintisi saat kaçta bitecek?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 3 AĞUSTOS PAZAR
MENEMEN SÜLEYMANLI
03.08.2025 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AYVACIK
03.08.2025 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
03.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA TURABEY
03.08.2025 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK
03.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME GERMİYAN
03.08.2025 saat 09:50 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZAFER, 14 MAYIS
03.08.2025 saat 07:59 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK-BORNOVA
Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09:00 ile 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 04:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Zorunlu su kesintisinden;
Konak İlçesine bağlı Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Zeybek, Yavuz Selim, Millet, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif, Mehtap, Ferahlı, İsmet Paşa ve Levent Mahalleleri ile,
Bornova İlçesine bağlı Çamkule, Meriç Mahalleleri etkilenecektir.
Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak; yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklar ile karşılayabilmek için Çeşme İlçesi genelinde 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:00 ile 01 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09:00 arasında 10 (on) saat boyunca su verilemeyecektir.
KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER
03.08.2025 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA SÜTÇÜLER
03.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI PANCAR, YAZIBAŞI
03.08.2025 saat 09:01 ile 14:01 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.