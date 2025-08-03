İZSU duyurdu: İzmir'in o ilçelerinde 19 saatlik su kesintisi 3 Ağustos Pazar

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada, arıza, bakım-onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanacağı bildirildi. Kesintiden etkilenen vatandaşlar ise internette "İzmir'de sular ne zaman gelecek?", "Hangi ilçelerde su kesintisi var?", "İZSU su kesintisi saat kaçta bitecek?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...