İzmir’de tehlikeli viraj

İZMİR'DEKİ Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi'nin yakınındaki virajda yaşanan kazalar bölge sakinlerini canından bezdirdi. Balçova'dan Konak yönüne giden bazı araç sürücülerinin üst geçitten sonraki ilk virajda direksiyon hakimiyetlerini kaybederek araçları ile birlikte İzelman otoparkına savrulduklarını anlatan çevre sakini Duygu Acar, bu virajda ölümlü ya da yaralamalı birçok kaza olduğunu, son 5 yılda otoparka koydukları 3 aracın da kullanılmaz hale gelerek pert olduğunu söyledi.

Bölge halkı, hem benzer kazalar olmaması hem de kaza olduktan sonra araçların buradaki otoparka savrulmaması için yetkililerden önlem almasını istedi.

ARAÇLARIN ÜZERİNE UÇTU

HER gün yüzlerce araç sürücüsünün gelip geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Üst Geçidi yakınındaki virajda en son 29 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen kaza, çevre sakinlerini adeta isyan noktasına getirdi.

Kazada Balçova'dan Konak yönüne giden panelvan araç sürücüsü, üst geçidi geçtikten sonraki ilk virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek İzelman otoparkındaki otomobillerin üzerine uçtu. Park halindeki 3 otomobil büyük çapta zarar görürken , Mithatpaşa Caddesi'nde oturan Duygu Acar'a ait otomobil de pert oldu.

Tehlikeli virajda kontrolden çıkan araçların İZELMAN otoparkına savrulduklarını anlatan çevre sakinleri, "Birçok kazanın olduğu bu noktada, son 5 yılda otoparka koyduğumuz 3 araç da kullanılmaz hale geldi" dedi.

'ENDİŞE EDİYORUZ'

İLK olarak 2020 yılı Eylül ayında aynı virajda kontrolden çıkan bir aracın İzelman otoparkındaki kız kardeşine ait aracın üzerine uçtuğunu, ardından bu yıl Şubat ayında da yine benzer bir kazada otomobillerinin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Duygu Acar, bardağı taşıran son damlanın bu kaza olduğunu ifade etti. Yine yakın bir tarihte virajda kontrolden çıkan bir otomobilin savrularak yaya olan 2 kişinin ölümüne neden olduğunu, benzer şekilde birçok yaralamalı ya da maddi hasarlı kazanın yaşandığını anlatan Acar, "Virajdaki araçların savrulması nedeni ile buradaki otoparka sürekli ya otomobil ya da motosiklet uçuyor. Çarpmanın şiddeti ile korkuluk demirleri de yetersiz kalıyor. Hatta demir korkuluklar etrafa fırlayarak daha büyük tehlikelere yol açıyor. Kaza yapan araçlar ayrı, demir korkuluklar ayrı zarar veriyor. Her ay belediyeye parasını verdiğimiz otoparka koyduğumuz araçlarımızdan inip binmeye korkar hale geldik. Artık can güvenliğimizden endişe ediyoruz" dedi.

'MÜHENDİSLİK HATASINDAN KAYNAKLI'

"HERKES herşeyi biliyor ancak bu kazaların önüne geçilmesi için kimse bir şey yapmıyor" diyen Acar, "Biz bu kazaların çoğunluğunun ya sürücülerin viraj olduğunu kestirememesi, hız limitlerine uyulmaması ya da yoldaki eğimden yani bir mühendislik hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu sorundan haberdar olduğunu düşünüyoruz çünkü kaza raporları sürekli onlara da gidiyor. Yolun uzmanlar tarafından incelenip asıl sorunun kaynağının bulunması gerekiyor. Çözüm olacaksa örneğin buraya demir korkuluk yerine beton bariyerler konulabilir. Hem sürücülerin hem de çevredeki araç ve yayaların güvenliğinin sağlanması için bu tehlikeli viraj konusunda bir an önce gerekli adımlar atılmalı" ifadelerini kullandı.