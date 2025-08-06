Menemen’e çöp tesisi projesine sert tepki: Tarımın kalbine hançer saplayacaklar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Menemen Çaltı'da çöp bertaraf tesisi kurma açıklamasına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tepki gösterdi. Başkan Pehlivan, "Bu girişim, Menemen halkı ve çevresi için yalnızca çevresel bir tehdit değil, aynı zamanda sağlık, tarım ve geleceğimiz açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bu durumu kabul etmek ve göz yummak, ilçemizin değerlerini, sağlığını ve doğal zenginliklerini hiçe saymak olacaktır. Menemen'in çöpe değil, suya ihtiyacı var. Bizler bunun için gece gündüz demeden tüm riskleri alarak, tüm eleştirileri göğüsleyerek çalışıyoruz. Ayrıca bunca orman yangınının arasında, yeşil bir bölgeyi çöpe terk etmek de yeni bir orman yangını çıkarmaktan farksızdır." dedi.





"MENEMEN'İ ÇÖPLE CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İzmir'in 30 ilçesi içinde çöp tesisine adres olarak Menemen'in gösterilmesinin, maksatlı ve siyasi olduğunu dile getiren Pehlivan, "Yerel seçimlerin üstünden bir yıl geçse de, henüz hazmedilemediğini görmek, siyasi etikle bağdaşmayan bir rövanş anlayışıyla karşı karşıya kalmak, doğrudan doğruya Menemen halkını ve halkın iradesini hedef almaktır. Menemen'i sandıkla kazanamayınca çöple cezalandırmaya çalışıyorlar. Yaklaşık bin yıllık bir Menengeç ağacının olduğu, doğal yaşamın sürdüğü bir bölgeye çöp tesisi kurma çalışmasının hiçbir mantığı ve izahı yoktur. Bunun tek adı rövanş alma çabasıdır." dedi.