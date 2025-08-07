İzmir Tire’de mera alanına çöp dökülmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı





AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu eylemde yaptığı açıklamada, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince geçen yılki denetimlerde bölgede vahşi çöp depolama alanı tespit edildiğini, ardından da resmi yazıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine Karateke Mahallesi'ndeki mera alanına tüm çöp döküm faaliyetlerinin durdurulmasının tebliğ edildiğini belirtti.



Belediyeye vahşi çöp depolama cezası uygulandığını aktaran Uğurlu, karara ve cezaya rağmen çöp döküm işleminin devam ettiğini söyledi.



Uğurlu bunun bir çevre felaketi olduğunu ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen çöp kamyonlarını görüyorsunuz. Karateke'nin girişine izin vermiyoruz. Tire halkı olarak bu vahşeti kabullenmiyoruz. Tire çöplük değildir. Tüm yetkilileri görevlerini yapmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesini bu suça derhal son vermeye çağırıyoruz." dedi.