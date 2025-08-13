Ters şerite giren araç ile motosiklet birbirine girdi

İZMİR'İN Dikili ilçesinde ters şeritte ilerleyen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale güzergâhı Salihleraltı mevkiinde meydana geldi. Yusuf E. yönetimindeki otomobil, ters şeritte ilerlerken akaryakıt istasyonuna girmekte olan N.G.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.