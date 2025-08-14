İzelman otoparkında yangın paniği: Görevli yaralandı, 2 araç yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki yangın saat 08.00 sıralarında farkedildi. Basmane Çukuru'nu kapatan tahta bloklu duvar bir anda yanmaya başladı. Alevler, duvarın diğer tarafında İzelman'ın işlettiği 1362 Sokak'taki yol kenarı otoparkına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi otopark görevlileri ile çevredeki esnaf yaptı. Bu arada, Hürriyet Bulvarı'nda görevli iki trafik polisi, Basmane Çukuru alanında bir şahsın koşarak uzaklaştığını fark etmesi üzerine alana girerek kaçan şahsı yakaladı.

Polislerin, çevre esnafının yangın söndürme tüpleri ve kovalarla müdahale ettiği alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin sıçradığı park halindeki iki otomobil yanarak büyük hasar aldı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yanan araçların sahipleri olay yerinde şaşkın halde olan biteni anlamaya çalışırken, bir İzelman görevlisinin de yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçarken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.