İzmir'de kan donduran olay! Şakası ölüm getirmişti: Nail Can Yardımcı'nın ölümüne sebep olan arkadaşı tutuklandı





SEBEP OLAN YAKIN ARKADAŞI TUTUKLANDI



Yapılan inceleme sonucu cesedin 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Nail Can Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin (19) motosikletle bölgeye geldiği, öğrenildi. Gözaltına alınan ve Yardımcı'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen F.Z.'nin ifadesinde, Nail Can Yardımcı ile burada uyuşturucu madde kullandıklarını, madde etkisindeyken şakalaşmaya başladıkları daha sonra şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve boğuşma sırasında Yardımcı'nın kayalıklardan denize düştüğünü söylediği öğrenildi. Arkadaşının sudan çıkamadığını gören F.Z.'nin ise yardım istemek yerine olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Cinayet şüphelisi F.Z., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.