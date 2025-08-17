Kedi yavrularına bakıcılık yapıyor

İzmir Tire'de, Fatih Sultan Mehmet parkında yaşayan sokak kedisi "Karakız" ile yine aynı parkta yaşayan sokak köpeği "Pamuk'un" dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Filmlere bile konu olan kedi- köpek kavgası Tire'de yerini saf ve karşılıksız sevgiye bıraktı. Yine kedi "Karakız" gibi sahipsiz sokak köpeği olan "Pamuk", kedi yavrularını sürpriz bir şekilde kendi çocukları gibi sahiplendi. Anne "Karakız" ortalarda yokken yavruları diğer köpeklerden saatlerce başlarında bekleyerek koruyan "Pamuk" kısa sürede parkın sevgilisi haline geldi.