Flamingo Yolu turları başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ tarafından düzenlenen Flamingo Yolu tekne turu yeniden başladı. Gediz Deltası'ndaki kuş türlerini gözleme imkânı sunan turlara İzmirliler tarafından yoğun ilgi var. Her hafta cuma, cumartesi ile pazar günü yapılan turların saatleri 15.30-16.45, 17.00-18.15, 18.30-19.45 olarak planlandı.

6 kişilik tekneler ile yapılan turların süresi 1 saat 15 dakika. 15 dakika rehberli anlatımın ardından 1 saatlik seyir gerçekleştiriliyor. Bilet ücreti 400 TL, 0-2 yaş ise ücretsiz. Biletler online olarak bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabiliyor. Turlar en az 3 kişi ile gerçekleşiyor.