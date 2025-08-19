Sıcaklıklar artıyor

İZMİR'DE yeni haftada sıcaklıklarda artış görülecek. Haftanın ilk günü termometreler 32 dereceyi gösterirken, haftanın son gününde ise 41 dereceleri görecek. Hafta boyunca ülke genelinde etkili bir yağış beklenmiyor.

İzmir'de de geçtiğimiz hafta düşen hava sıcaklıklarında yeniden artış bekleniyor. Kent merkezinde 32 derece olan hava sıcaklığının Cuma gününe kadar 35 dereceye kadar çıkması beklenirken Cuma günü termometrelerin Kınık'ta 41, Bayındır, Beydağ ve Tire'de 40 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Öte yandan kentte Salı, Çarşamba ve Perşembe günü ise kuzeyli rüzgarların etkisini artırması bekleniyor.