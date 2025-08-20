AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'e "rehine" dedi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Bergama İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Buradaki konuşmasında İnan, bir süre önce AK Parti'nin 24. yaşını kutladıklarını, partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ve millet siyasetinin markası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 2025 yılında ise dünya siyaset sahnesinde sarsılmaz marka olarak yoluna devam ettiğini belirten İnan, "Bunun en büyük kahramanı, baş aktörü ve kaptanı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları AK Parti'yi 24 senedir büyük gayretle taşıyor. Göreceksiniz 2028'de AK Parti güçlenerek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güçlü kadrolarla çok daha güçlü şekilde iktidar yolculuğuna devam edecek ve yeni zaferlere hep beraber imza atacağız." dedi.

İnan, yerel seçimin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen CHP'li belediyelerin Bergama'da, Afyonkarahisar'da, Bursa'da, Denizli'de, Balıkesir'de ve İzmir'de bir icraata imza atmadıklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren İnan, şunları ifade etti:

"Bugün ana muhalefet partisinin başında bir siyasi rehine var. Adeta bir avuç rantçı, bantçı, hırsızlıktan başka şey bilmeyen şebeke tarafından esir alınmış ana muhalefetin kadroları var. Bu siyasi rehinelerin başında Özgür Özel geliyor. Bugün Özel'in o ani çıkışları, o hadsiz çıkışları adeta psikolojisi bozulmuş bir havadaki çıkışlarının gerekçesini biz siyasi rehine olduğundan dolayı çok iyi biliyoruz. Kendisi siyasi bir rehinedir. Ne Özgür Özel'in ne de yanı başındaki yol ve yanındaki virane arkadaşlarının siyasi ömürlerindeki ortaya koydukları mücadele Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gayretli, fedakar, cefakar ve dik duran bir gününe dahi denk olmaz. O nedenle bugün hırsızların, çeşitli imar rantçılarının peşinde dolaşan bu tiplerin de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye dil uzatmaları haddi değildir. Yapmış oldukları tüm hakarete varan, milli iradeyi rencide eden tüm sözleri kendilerine iade ediyoruz."

İnan, bir süre önce CHP'nin demokrasiyi lekeleyen şaibeli bir kongre yaptığını, demokrasiyi korumak için kendilerini uyardıklarını belirterek, millete hizmet götürecek kabiliyete kavuşamadıklarını dile getirdi.

Bergama'ya İZBAN ve diğer yatırımları getirmek için çalıştıklarını, CHP'li yönetimlerin ise Bergama'ya İzmir'in çöpünü taşımak istediğini söyleyen İnan, "Aydın ve diğer yerlerde konuşma yapmayı kendinize marifet biliyorsunuz ama Özel ve çapsız arkadaşlarına 'gelin ilk önce İzmir'deki çöp sorununu çözün', 'İzmir'de her yaz kokan körfezi temizleyin', 'kente susuzluk yaşattığınız bu beceriksizliği ortadan kaldırın' diyoruz. 25 senedir İzmirlilerin çektiği çileleri kendilerine hatırlatıyoruz. Eskiden 'Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz' derlerdi. Artık ondan da vazgeçtiler. Çünkü artık utançlarından yerin dibine giriyorlar." diye konuştu.

İnan, CHP milletvekillerinin İzmir'e uğramadığını, Cumhur İttifakı milletvekillerinin İzmir'i temsil ettiğini ve CHP'li milletvekillerinin açığını kapattıklarını ifade etti.

İnan, Bergama Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen, muhtarlar ve kurum yöneticilerinin yer aldığı koordinasyon toplantısına da katıldı.

İnan'a AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı eşlik etti.