İzmir'de dehşet olay! Eşi tarafından öldüresiye dövülmüştü! Acılı baba konuştu: Kızımın hayatından endişe duyuyorum

Geçtiğimiz yıl İzmir'de Biyokimya Uzmanı Dr Atike A, hastanede beraber çalıştığı eşi Dr. Serdal A'dan feci şekilde dayak yedi. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında kırıklar olduğu belirtilen Atike A. hayatta kalmayı başardı ancak yaşadığı travma bitmedi.

Eşi Atike A. ve otizmli kızı D.A'ya şiddet uyguladığı için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Serdal A'nın aynı hastanede görevine devam etmesi üzerine A. ailesinin bireysel başvurusu ile konu TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'na taşındı. Komisyonun girişimleri ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Uzm. Dr. Serdal A.'yı başka bir hastanede görevlendirdi.