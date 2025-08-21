İzmir’de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik ve yağma suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları yüksek faizle para vererek borçlandırdıkları ve senet imzalatarak zor durumda bıraktıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların, gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaparak mağdurların ev ve iş yerleri gibi taşınmazlarına el koyduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.P. ve A.P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

