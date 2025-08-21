İzmir'de yıllardır tamamlanamıyordu! Örnekköy’de çözüm arayışı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de geçmiş dönemde, kooperatifler aracılığıyla kat karşılığı modeliyle yürütülen ve Bakanlık denetimlerinde mevzuata aykırı bulunarak durdurulan projeler, bu kez belediye güvencesiyle tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla, yapım işi İZBETON'a devredildi. Başkan Tugay, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamada, "Biz o işi çözdük," diyerek projenin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

50 AY VADE İMKANI SUNULACAK

Hazırlanan protokole göre, Örnekköy 4. Etap'ta yer alan 27022, 27021 ve 27003 numaralı blokların inşaatı yeniden başlayacak. Uygulama, İZBETON koordinasyonunda, yüklenici firma Erensan-Okçuoğlu İş Ortaklığı tarafından yürütülecek. Bu etap için belirlenen toplam yapım bedeli 763,5 milyon TL olarak hesaplandı. İnşaat bedelinin tamamı, kooperatif üyeleri tarafından belirlenen takvime göre 50 ayda ödenecek. Ancak ödeme süresinin 60 aya çıkabileceği, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

ÜYELER EK ÖDEME YAPACAK

Yapılan planlamaya göre, kooperatif üyeleri evlerinin büyüklüğüne bağlı olarak 4 ila 7 milyon TL arasında ödeme yapacak. Ödemeler, TÜİK'in açıklayacağı inşaat maliyet endeksi değişim oranlarına göre güncellenecek. Niyet protokolünde yer alan bilgilere göre, Örnekköy 3. ve 4. Etapları kapsayan "İkmal İnşaatı Yapım Sözleşmesi", anahtar teslim götürü usulle hazırlandı. Tüm projenin maliyeti ise 2 milyar 74 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 4. Etap'a düşen maliyet, bunun 763,5 milyon TL'lik kısmını oluşturuyor.