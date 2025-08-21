İzmir'in çilesi bitmiyor! Çöpler dağ gibi oldu! Vatandaş isyanda: Bu rezillik, başka bir şey değil

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULMALARI GEREKİYOR"



Avukat Serkan Şentürk de dün mahalle sakinleriyle belediyeye gittiklerini dile getirdi.



Belediyedeki görüşmede kendilerine Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararıyla kapatıldığının söylendiğini belirten Şentürk, sorunun çözülmesini istedi. Şentürk, şunları kaydetti:



"Bir saat önce konteyner içindeki çöpler alındı ama dışındakiler bu şekilde kaldı. Bunları büyük ihtimalle almayacaklar. Bu şekilde pis bir görüntü olmasını kabul etmiyoruz. Bu şekilde belediyenin çalışması olmaz. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu çözümü biz üretmeyeceğiz. Sonuçta bizden çöp vergisi alıyorlar. Çöp ve emlak vergisi alıyorlarsa bu hizmeti vermek zorundalar. Bu hizmeti vermesi gereken de belediye. Bizim bunu toplayıp da götürecek halimiz yok. Bu burada kaldığı süreç içinde pislik yaratacak."