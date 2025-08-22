4 ilde yangın alarmı! Çanakkale, Muğla, İzmir ve Malatya’da alevlerle mücadele sürüyor

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

3 UÇAK VE 3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü kırsalında başlayan yangına; 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 33 arazöz, 2 itfaiye, 3 dozer, 15 diğer araçlar ve 163 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

MALATYA'DA ORMAN YANGINI

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

'YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK'

İzmir Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale sürüyor.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

HOBİ BAHÇESİNDE KAYNAK YAPILIRKEN ÇIKMIŞ; 3 GÖZALTI

İzmir'deki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında; hobi bahçesinde kaynak yaptığı belirlenen M.Ş.T. ile hobi bahçesinin sahipleri D.Y. ve M.A.Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangının, hobi bahçesinde kaynak yapılırken çıkıp, ormana sıçradığı tespit edildi.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 5 helikopter, 2 uçak ve arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.