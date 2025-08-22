  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'de orman yangını!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Menderes'te henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

