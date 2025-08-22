Menemen Emniyet Müdürü ve ailesi ölümden döndü

MENEMEN Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve ailesinin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandığı öğrenildi. Gürcan Alev'in araç kullandığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil yoldan çıkarak savruldu. Kazada Gürcan Alev'in sağ kolu ve sağ bacağı kırıldı. Oğlunun uyluk ve köprücük kemikleri kırılırken, eşinde ise çeşitli ezikler oluştu. Sağlık ekiplerince ambulansla Kırklareli Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ailenin tedavisinin burada sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.