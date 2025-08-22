İzmir'de kavurucu sıcaklar ve barajlardaki su seviyesi alarm verirken, Karabağlar ve Konak gibi ilçelerde patlayan içme suyu borularına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun zamanında müdahale etmemesi vatandaşları isyan ettirdi. Belediye ekiplerinin geç müdahalesi yüzünden temiz içme suyunun günlerdir boşa aktığı kaydedildi.

Karabağlar'ın Aydın Mahallesi 4313 Sokak'ta içme suyu sokağa akıyor.

40 GÜNLÜK SU KALDI

Kentte 40 günlük su rezervi kaldığı açıklanırken, özellikle Karabağlar'ın Aydın Mahallesi 4313 Sokak'ta ve Konak'ın Eşrefpaşa semtinde yaşanan benzer su arızaları, temiz içme suyu krizinin yönetimi konusunda soru işaretleri bıraktı. Karabağlar Aydın Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 1 haftadır içme suyu hattında meydana gelen arızanın bildirilmesine rağmen onarılmadığını söyledi. Aynı şekilde Konak'ın Eşrefpaşa semtinde de bir su hattı arızası nedeniyle sokak boyunca temiz suyun günlerdir boşa aktığı ifade edildi. Kent genelinde vatandaşlara yapılan su tasarrufu çağrılarına rağmen, kamuya ait su altyapısında yaşanan bu tür ihmaller kamuoyunda tepki ile karşılandı. Karabağlar'daki bir vatandaş, "Musluğumuzu kısmamızı istiyorlar, biz elimizden geleni yapıyoruz ama sokakta tonlarca su gidiyor. Bu bir çelişki değil mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bir diğer vatandaş da "Su boşa akıyor, İZSU bakıyor" diye konuştu.