İzmir’de ’pes’ dedirten görüntü: Trafiği durdurdular dans ettiler

İzmir'in Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Karantina alt geçidinde meydana gelen olayda, bir düğün konvoyundaki araçlar yolu trafiğe kapatarak dans etti. Diğer sürücüler, oluşan trafik nedeniyle tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, trafiği aksatan konvoyun sürücülerini tespit etti. Trafiği engellediği belirlenen sürücü T.Ş., emniyete çağrıldı. T.Ş.'ye, "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak, kişilere zarar verecek şekilde keyfi ve kasıtlı davranışlarla trafik akışını engellemek, geçiş önceliği olanlara yol vermemek ve trafik güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak" gerekçesiyle toplam 2 bin 979 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca T.Ş. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.